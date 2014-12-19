Владимир приятно удивил отношением к работе,человек отвечает за свои слова, работа готова на 100 процентов, правки вносил молниеносно! На глупые вопросы отвечал серьёзно, постоянно помогал,объяснял по ходу работы! Соотношение цены и качества! Будем и в будущем дружить!