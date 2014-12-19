Proshaa

Владимир Proshaa

 
63 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Портфолио тут http://www.free-lance.ru/users/Proshaa

Портфолио тут http://www.free-lance.ru/users/Proshaa

Портфолио
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Отзывы заказчиков
groovy550
Ярослав 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$11
10 баллов
8 лет назад
Перерисовать в вектор примитивное изображение.
Владимир справился с задачей на отлично и даже улучшил финальный результат. Рекомендую!
Приятный и грамотный заказчик, интересный заказ, быстрая оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
whitecolor
78 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Конвертация шрифта Nobel в кириллицу.
Владимир очень профессионально подошел к выполнению заказа, разъяснил важные моменты по типографике шрифтов и дал полезные рекомендации.
Отличное, приятное и беспроблемное сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Исправить FLASH-баннер
Проект был выполнен точно в срок и с хорошим качеством.
всё хорошо
Ответный отзыв
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать флэш баннер
Владимир приятно удивил отношением к работе,человек отвечает за свои слова, работа готова на 100 процентов, правки вносил молниеносно! На глупые вопросы отвечал серьёзно, постоянно помогал,объяснял по ходу работы! Соотношение цены и качества! Будем и в будущем дружить!
отлично поработали )
Ответный отзыв
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Создание заготовки печати в CorelDraw
Приятно удивлен сроками выполнения работы с отличным качеством. Спасибо Владимиру, буду обращаться еще!
Сотрудничеством доволен ))
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
6 отзывов
$10/час
#109
Баннеры
4 отзыва
$10/час
#167
Иконки и Пиксель-арт
3 отзыва
$10/час
#75
Обработка фотографий
2 отзыва
$10/час
#159
Шрифты
1 отзыв
$10/час
#12
Анимация
1 отзыв
$10/час
#53
Картография
нет отзывов
$10/час
от $1
#23
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
#364
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $1
#401
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
#441
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
#1106
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