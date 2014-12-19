Портфолио тут http://www.free-lance.ru/users/Proshaa
Портфолио тут http://www.free-lance.ru/users/Proshaa
Портфолио
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- Вектор. Мультиметр1285 просмотров
- Анимированный логотип374 просмотра
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- Без названия277 просмотров
Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
8 лет назад
Владимир справился с задачей на отлично и даже улучшил финальный результат. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный и грамотный заказчик, интересный заказ, быстрая оплата. Рекомендую
$50
10 баллов
8 лет назад
Владимир очень профессионально подошел к выполнению заказа, разъяснил важные моменты по типографике шрифтов и дал полезные рекомендации.
Ответный отзыв
Отличное, приятное и беспроблемное сотрудничество. Рекомендую.
$7
10 баллов
8 лет назад
Проект был выполнен точно в срок и с хорошим качеством.
Ответный отзыв
всё хорошо
$10
10 баллов
9 лет назад
Владимир приятно удивил отношением к работе,человек отвечает за свои слова, работа готова на 100 процентов, правки вносил молниеносно! На глупые вопросы отвечал серьёзно, постоянно помогал,объяснял по ходу работы! Соотношение цены и качества! Будем и в будущем дружить!
Ответный отзыв
отлично поработали )
$8
10 баллов
9 лет назад
Приятно удивлен сроками выполнения работы с отличным качеством. Спасибо Владимиру, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен ))
Иллюстрации и Рисунки
6 отзывов
$10/час
#109
Баннеры
4 отзыва
$10/час
#167
Иконки и Пиксель-арт
3 отзыва
$10/час
#75
Обработка фотографий
2 отзыва
$10/час
#159
Шрифты
1 отзыв
$10/час
#12
Анимация
1 отзыв
$10/час
#53
Картография
нет отзывов
$10/час
от $1
#23
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
#364
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $1
#401
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
#441
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
#1106