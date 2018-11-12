Андрей Милин And-ReAnd-Re
34 годаШри-Ланка/Унаватуна
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Летим до звезды, оставляем следы!
- Разработка баннеров: статические и анимированные GIF
Правильные и работающие самых разных размеров и форм! Только качественные исходники.
Со вкусом и вниманием к мелочам :)
- Дизайн сайтов
- Дизайн полиграфии
- Логотипы и Фирменный стиль
С большим удовольствием разработаю для вас качественный, красивый дизайн!
Люблю делать симпатичные афиши, флаера, листовки, визитки :)
Создам запоминающийся логотип и фирменный стиль для вашей компании, как с нуля, так и в виде помощи в развитии ваших задумок.
Начинаю работать после выбора исполнителем.
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
17
безопасных платежей
ТОП-50— Баннеры
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Спасибо, все сделали очень оперативно! Рекомендую исполнителя
Ответный отзыв
Рад знакомству и сотрудничеству с Сергеем, все отлично! Спасибо за интересный заказ.
$30
10 баллов
5 лет назад
Всё быстро и качественно, полностью удовлетворён сотрудничеством с Андреем. =)
Ответный отзыв
Все отлично, четкое ТЗ, моментальная оплата - рад сотрудничеству! Спасибо.
$10
10 баллов
5 лет назад
Задача выполнена очень оперативно и на высоком уровне качества. Всё отлично!
Ответный отзыв
Грамотное ТЗ, приятное общение, своевременная оплата. Рад сотрудничеству и знакомству! Спасибо.
$10
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена на "отлично": быстро, качественно, в строгом соответствии с заданием. Буду обращаться снова)
Ответный отзыв
Все отлично, рад знакомству и сотрудничеству с Сергеем!
$30
10 баллов
6 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Все отлично!
Баннеры
190 отзывов
от $15
от 1 дня
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