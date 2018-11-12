And-Re

Андрей Милин And-Re

 
34 годаШри-Ланка/Унаватуна
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Летим до звезды, оставляем следы!
  • Разработка баннеров: статические и анимированные GIF

    Правильные и работающие самых разных размеров и форм! Только качественные исходники.

    Со вкусом и вниманием к мелочам :)

  • Дизайн сайтов

    • С большим удовольствием разработаю для вас качественный, красивый дизайн!

  • Дизайн полиграфии

    • Люблю делать симпатичные афиши, флаера, листовки, визитки :)

  • Логотипы и Фирменный стиль

    • Создам запоминающийся логотип и фирменный стиль для вашей компании, как с нуля, так и в виде помощи в развитии ваших задумок.

Начинаю работать после выбора исполнителем.

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
17
безопасных платежей
ТОП-50
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Отзывы заказчиков
sergey67
Сергей 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Баннер - для ЧП 2018
Спасибо, все сделали очень оперативно! Рекомендую исполнителя
Рад знакомству и сотрудничеству с Сергеем, все отлично! Спасибо за интересный заказ.
Ответный отзыв
clerk06
Артур 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Подготовить 3 баннера и 2 ресайза
Всё быстро и качественно, полностью удовлетворён сотрудничеством с Андреем. =)
Все отлично, четкое ТЗ, моментальная оплата - рад сотрудничеству! Спасибо.
Ответный отзыв
Stable100
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
21 день назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Статический баннер в шапку сайта (слайдер) по мебельной тематике
Задача выполнена очень оперативно и на высоком уровне качества. Всё отлично!
Грамотное ТЗ, приятное общение, своевременная оплата. Рад сотрудничеству и знакомству! Спасибо.
Ответный отзыв
awpshko
Сергей 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Баннер на сайт
Работа выполнена на "отлично": быстро, качественно, в строгом соответствии с заданием. Буду обращаться снова)
Все отлично, рад знакомству и сотрудничеству с Сергеем!
Ответный отзыв
CMS-AdminStation
Виктор 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
$30
10 баллов
6 лет назад
Необходимы баннера и кнопки для онлайн радио
Все отлично
Все отлично!
Ответный отзыв
Баннеры
190 отзывов
от $15
от 1 дня
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