Создать красивую роспись

Здравствуйте

нужно разработать свою Роспись в двух экземплярах (латинице и кириллице), и хотелось бы чтобы в этом помог специалист ( а именно человек который обладает хорошей коллиграфией )

Желательно сделать гиф анимацию появление, чтобы тренироваться её делать.

мои инициалы :

1. Максим Домнин

2. Maxim Domnin