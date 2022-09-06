Дизайн принта для футболки

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Закрыт19 заявок588 просмотров

Необходимо поработать с фото девушки, возможно придумать какие-то эффекты, надписи, выглядеть должно современно и носибельно.

Расположение принта может быть на груди либо спине.

Примеры предположительного результата прикреплены и исходники

3 года назад
kybik44
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