Привіт, я Ксенія - займаюсь різними галузями графічного дизайну вже понад 4 роки.

Працюю у програмах: Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma.

Можу створити для вас: 🔥🔥🔥

Векторні ілюстрації.

Логотип.

Іконки.

Плакати та банери.

Розробити фірмовий стиль.

Упаковку та етикетки.

Різну поліграфічну продукцію.

Люблю працювати в мінімалістичному флет стилі, також обожнюю колажі.

Я маю художню освіту, за бажанням замовника можу зробити ілюстрацію від руки.

Контакти: +380 63 812 12 57

Телеграм @KseniiaChalova