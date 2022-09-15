rerniri

Ксения Чалова rerniri

 
22 годаУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Привіт, я Ксенія - займаюсь різними галузями графічного дизайну вже понад 4 роки.

Працюю у програмах: Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma.

Можу створити для вас: 🔥🔥🔥

  • Векторні ілюстрації.
  • Логотип.
  • Іконки.
  • Плакати та банери.
  • Розробити фірмовий стиль.
  • Упаковку та етикетки.
  • Різну поліграфічну продукцію.
Люблю працювати в мінімалістичному флет стилі, також обожнюю колажі.

Я маю художню освіту, за бажанням замовника можу зробити ілюстрацію від руки.

Контакти: +380 63 812 12 57

Телеграм @KseniiaChalova

Figma
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