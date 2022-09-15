Привіт, я Ксенія - займаюсь різними галузями графічного дизайну вже понад 4 роки.
Працюю у програмах: Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma.
Можу створити для вас: 🔥🔥🔥
- Векторні ілюстрації.
- Логотип.
- Іконки.
- Плакати та банери.
- Розробити фірмовий стиль.
- Упаковку та етикетки.
- Різну поліграфічну продукцію.
Я маю художню освіту, за бажанням замовника можу зробити ілюстрацію від руки.
Контакти: +380 63 812 12 57
Телеграм @KseniiaChalova
Портфолио
- Обкладинка для треку24 просмотра
- Логотип театру20 просмотров
- Афіша та логотип фестивалю29 просмотров
- Афіша концерту20 просмотров
- Постер11 просмотров
- Еко іконки24 просмотра
- Ілюстрація прапор22 просмотра
- Персонаж25 просмотров
- Листя іконки20 просмотров
- Іконки волонтерсво14 просмотров
- Кросівки15 просмотров
- Афіша для івенту31 просмотр