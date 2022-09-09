Требуется разработать дизайн листовок для зоомагазина. Необходимо учитывать предоставленные примеры и текст. Ожидается креативный подход к оформлению и иллюстрациям.
Поп-арт картинка на тему работа
Картинки 360 ширина и 120 высота, 720 и 240, на которой изображена работа(ы) в поп-арт стиле.
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