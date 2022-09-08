Дизайн листовок для зоомагазина

Требуется художник для создания 15 иллюстраций к сказке с готовыми героями. Пример: герой засыпает в кроватке на фоне окна с луной. Укажите удобный формат работы (Фигма, Фотошоп, Иллюстратор) и прикрепите примеры своих работ, особенно в стиле, близком к заданию.