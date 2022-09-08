Дизайн листовок для зоомагазина

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен11 заявок450 просмотров

Нужно разработать дизайн листовок для зоомагазина. Примеры скину в ЛС, самого дизайна и текст.

3 года назад
insidderros
Никита 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$7
1 день
Escrow
Good Job!
Отличный, отзывчивый заказчик, однозначно рекомендую. Спасибо за интересный проект

Заявки фрилансеров

Олеся
 
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