Зделать 2д персонажа как у закатуна и мирби

$30
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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт34 заявки549 просмотров

Хочу чтобы персонаж был простеньким и у него были простенькие глаза и шапка с шляпкой пурпурного цвета мальчика

Ис ковтой синего или другого цвета

Как у закатуна и мирби

3 года назад
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