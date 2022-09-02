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Закрыт15 заявок386 просмотров

Нужно отрисовать хирургические нити (+показать их в разрезе) - 6 шт., заменить цвет нитей - 8 шт. Пример есть.

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Иллюстрации и Рисунки
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