Векторные изображения в Adobe Illustrator

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок477 просмотров

Нужно провести работу с несколькими изображениями в формате SVG/AI и разместить их в проекте в Figma.

Figma
3 года назад
guest_16428713961288
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

llvchk
Юлия 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Юлия прекрасно справилась с заданием. Если вам нужен дизайнер с отличным чувством вкуса, и который всё выполнит в сроки, то очень рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично. Четкая задача и быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

llvchk
Юлия 
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#1
Иллюстрации и Рисунки
Сергей
 
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