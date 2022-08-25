Требуется нарисовать персонажа для сайта онлайн казино в Figma или PSD. Персонаж должен быть брутальным и скрытным, носить шляпу с огнем. Основные элементы должны сочетать два примера, учитывая тематику и стиль. Примеры прикреплены для вдохновения.
Аrt обложка/дизайн обложки
Необходимо в стиле игры "Hotline Miami", сверстать Обложку, для Apple music и других музыкальных площадок*(стандартные размеры 1080на1080).
Музыкальный проект содержит в себе Trap агрессию, но без фанатизма, в стиле игры.
Цели:
а) 1 персонаж в центре - натянуть лицо с фото артиста на персонажа, (фото предоставлю),
б) Держит гитару в виде девушки
в) 6 персонажей вокруг с головами животных
(Можно использовать уже готовые из игры моды). Подразумевается как охрана, банда.
г) "найти шрифт похожий" им написать название артиста и песни. Позже предоставлю.
д) бекграунд - (Либо "луна с тучами" как на фото, либо полосы неоновые из центра в виде тунеля).
Срок 4-5 дней.
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