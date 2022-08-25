Необходимо в стиле игры "Hotline Miami", сверстать Обложку, для Apple music и других музыкальных площадок*(стандартные размеры 1080на1080).

Музыкальный проект содержит в себе Trap агрессию, но без фанатизма, в стиле игры.

Цели:

а) 1 персонаж в центре - натянуть лицо с фото артиста на персонажа, (фото предоставлю),

б) Держит гитару в виде девушки

в) 6 персонажей вокруг с головами животных

(Можно использовать уже готовые из игры моды). Подразумевается как охрана, банда.

г) "найти шрифт похожий" им написать название артиста и песни. Позже предоставлю.

д) бекграунд - (Либо "луна с тучами" как на фото, либо полосы неоновые из центра в виде тунеля).

Срок 4-5 дней.