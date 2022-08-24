Нарисовать персонажа в векторе

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Закрыт23 заявки603 просмотра

Ищу человека кто сможет в точно таком же тиле (дизайне) отрисовать собак/кошек в образе других супергероев. Для теста пусть будет Человек паук или Халк.

От вас стоимость работы / срок исполнения. 

3 года назад
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