Требуется нарисовать и создать покадровую 2D анимацию, основываясь на предоставленном референсе. Важно добиться близкого соответствия оригиналу. Работа должна включать качественные иллюстрации и детальную проработку каждого кадра.
Разработка дизайна карточек на WB
Интересует разработка дизайна карточек товаров на площадке Wildberries.
Оплата от юридического лица, Беларусь.
Сейчас нам важны параметры как стоимость разработки карточек (8-10 изображений) для 1 товара, скорость исполнения, опыт разработки подобных макетов.
Также важно подписание документов с передачей прав после каждой работы.
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