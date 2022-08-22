Нужны 2Д художники (рисующие в растре). Работа представляет из себя гибрид обычных рисунков и анимаций. Если быть точным, то это иллюстрации, которые идут по порядку под музыку, повествуя какую-то историю. Параллельно с этим на некоторых слайдах нужна простенькая анимация (на 2-3 кадра для условного обозначения действия)

Так же нужен отдельный художник (растровый) для обложек.

Если вас заинтересовала какая-то из вышеперечисленных вакансий, то пишите сразу с обозначением наиболее приоритетной для вас роли + сразу отправляйте портфолио с работами или примерами анимаций.

Так же хочется отметить, что подразумевается выполнение задач в команде, поэтому не нужно писать, что вы готовы взяться за всё и сразу. Примеры анимаций и обложек, которые требуются скину в личном чате. Спасибо за внимание!