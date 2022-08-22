Необходимо переделать готовый логотип для магазина в Instagram и ВКонтакте, изменив цвет волос на коричневый, глаза на зеленые, а брови на темно-коричневые. Также требуется добавить паутинку от ловца снов между рогов. Все элементы должны гармонировать между собой.
Нужны 2Д художники
- Нужны 2Д художники (рисующие в растре). Работа представляет из себя гибрид обычных рисунков и анимаций. Если быть точным, то это иллюстрации, которые идут по порядку под музыку, повествуя какую-то историю. Параллельно с этим на некоторых слайдах нужна простенькая анимация (на 2-3 кадра для условного обозначения действия)
- Так же нужен отдельный художник (растровый) для обложек.
Так же хочется отметить, что подразумевается выполнение задач в команде, поэтому не нужно писать, что вы готовы взяться за всё и сразу. Примеры анимаций и обложек, которые требуются скину в личном чате. Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Необходимо создать preview картинку с размером 1280x720 и форматом 16:9. Применить аналогичные спецэффекты, как в приложенном примере. Максимальный размер файла - 2 Мб. Техническое задание будет предоставлено исполнителю.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется создать набор оригинальных рисунков 'курочки' для кружечок. Иллюстрации должны быть яркими и привлекательными, подходящими для использования на кружках.Завершен3 года назад
- $5
Требуется разработать набор иллюстраций на тему 'космические животные'. Ожидается создание уникальных и привлекательных рисунков, которые могут быть использованы в различных проектах.Завершен3 года назад
Требуется создать чёрно-белый рисунок человека на основе фотографии. Для получения подробной информации о проекте предусмотрена личная переписка.Завершен3 года назад
- $25
Требуется создать векторную картинку в формате ai, dwg или pdf для лазерной гравировки по дереву. Картинка должна изображать очертания Москвы и 12 административных округов, а также значимые объекты, людей и животных. Размер не более 20*20 см, черно-белая, без мелких деталей и шрифта. Обсуждение объектов возможно.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется нарезка 5 персонажей под костную анимацию, каждый из которых должен иметь 3 версии: одетая, раздетая и полураздетая. Персонажи должны быть подготовлены под различные анимации, включая моргание, злость, удивление и другие. Обязательно дорисовка в нужных местах. Срок выполнения - около недели. Бюджет ограничен.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка схемы реза для пазлов из рисунка на фанере. Схема должна быть художественной, с хорошими зацепами и включать силуэты животных. Исполнитель должен быть из Украины. Пост оплата на карту приват или моно. Укажите стоимость и сроки выполнения.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать качественную авторскую квенту для игрового персонажа в Stalker RP DayZ. Необходимо полностью раскрыть персонажа для вступления в группировку 'Военные'. Действие происходит в 2022 году, в соответствии с лором сервера. Цена обсуждается.Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен3 года назад
Потрібна ілюстрація для іконки мобільного застосунку, стартового екрану та інших елементів. Тематика - персонаж, штучний інтелект. Ожидается векторный формат, возможно с анимацией. Подходящие идеи включают хмарки или енергетичні елементи.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад