Квента игрового персонажа для Сталкер РП

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок802 просмотра

Необходимо сделать квенту (историю персонажа) для Stalker RP DayZ. Полностью раскрыть персонажа. Квента нужна для вступления в группировку «Военные». По Лору сервера 2022 год. Нужна качественная авторская работа. Цена договорная.

3 года назад
guest_16608979696365
3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранные исполнители

darmov
Денис 
23 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
$6
1 день
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Farodik
Сергей 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Все отлично +rep
Очень понравилось работать с этим заказчиком, все объяснил и показал на примере. Работа была выполнена раньше срока и оплата произведена тоже. Спасибо за предоставленную работу.

Заявки фрилансеров

Богдан
 
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darmov
Денис 
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