Выполнить рисунок в готовом стиле

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен20 заявок806 просмотров

Нужен рисунок в готовом стиле.

Стиль в прикреплённом файле.

3 года назад
hakal
48 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ElEs4
34 года
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$10
2 дня
Хорошая художница, со знанием и пониманием своего дела. Очень ответственная к работе. Будем работать в дальнейшем.
Заказчик очень быстро отвечает, предоставляет референсы, оплата в срок. Было интересно работать над заказом.

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13 часов назад
200 отзывов
3 года назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
Павел
 
19 лет
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Был
3 месяца назад
6 отзывов
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