Требуется дизайнер для создания уникальных изображений для русскоязычных и англоязычных сайтов в тематике iGaming. Необходимо подготовить 10-30 коллажей на основе клипарта для каждой страницы текста. Оплата за создание изображений составляет 10$ за страницу.
Эскиз тату
Нужно нарисовать эскиз в таком же стиле ,как скину ниже. Только с персонажем из «Хантер х Хантер» Хисокой. Также хочу добавить больше длинных линий и «завитушек». Есть идея сделать Хисоку в таком же положении ,как на 2 фото,но вместо сердца нарисовать карты. Также прикреплю фото своей руки (первое фото),где показано в каком масштабе и расположении будет тату(извиняюсь за схематичность))
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Необходимо создать обложку для музыкального альбома с названием '12'. Предоставляется полная творческая свобода. Важно представить набросок для выбора исполнителя. Принимаются как рисованные работы, так и 3D-иллюстрации. Ожидается долгосрочное сотрудничество.Иллюстрации и Рисунки61 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо перевести изображение с портом в векторный формат и удалить желтую катушку. Проект включает работу с иллюстрациями и рисунками для достижения качественного результата.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать векторные иллюстрации для сайта компании по сбору отходов. Задачи включают отрисовку интерактивной карты региона, разработку изображения современного города с элементами анимации, создание образа цели и иллюстрации для ошибки 404. Срок выполнения 1 неделя, возможны обсуждения по стилю и вариантам.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются 2D-художники с базовыми навыками анимирования для создания слайд-шоу из отрисованных сцен. Работа включает анимацию небольших фрагментов на слайдах, таких как детали, не требующие полного движения персонажей. Также ищем раскадровщика и художника для обложек к будущим анимациям. Возможна долгосрочная работа.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад
Задача заключается в отрисовке карты с использованием предоставленных материалов. Необходима качественная и детализированная иллюстрация, соответствующая требованиям проекта.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима картинка для сайта хостела размером 1860*520. Изображение должно отражать помещение с простым интерьером и быть подготовлено для наложения текстового блока. Подробности будут предоставлены исполнителю.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо создать уникальный рисунок или иллюстрацию для подарка маме на день рождения. Ожидается проработка оригинального дизайна, который станет приятным сюрпризом.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт3 года назад
- $17
Разработайте креатив для отправки электронных писем, включая оригинальные иллюстрации и рисунки. Важно создать привлекательный и запоминающийся дизайн, который будет соответствовать тематике рассылки.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт3 года назад