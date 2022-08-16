Нужно нарисовать эскиз в таком же стиле ,как скину ниже. Только с персонажем из «Хантер х Хантер» Хисокой. Также хочу добавить больше длинных линий и «завитушек». Есть идея сделать Хисоку в таком же положении ,как на 2 фото,но вместо сердца нарисовать карты. Также прикреплю фото своей руки (первое фото),где показано в каком масштабе и расположении будет тату(извиняюсь за схематичность))