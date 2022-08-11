Необходимо разработать картинку для рассылки в Вконтакте и группах Вайбера на тему строительных материалов и ремонта. Требуется горизонтальное расположение для Вконтакте и вертикальное для Вайбера. Дизайн должен быть ярким, привлекательным и легко читаемым. Файл должен быть в формате PSD для самостоятельного редактирования.