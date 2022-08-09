Требуется разработка макета трех картинок для публикации объявления на Авито. Идеально подходит работа в Photoshop или Figma. Обеспечьте привлекательный и функциональный дизайн изображений.
Нарисовать 15 стикеров для ТГ (неанимированные)
Нужно нарисовать 15 стикеров для тг в цветах и стиле компании (брендбук https://www.figma.com/file/FmDyKI3bBlkLsllQfrRnhd/DatsTeam-BrandBook-FINAL).
Два персонажа - 5 стикеров с девушкой, 5 с парнем, 5 вместе (примерные изображениея персонажей прислали в файлах)
Тексты на стикерах:
1. Добро пожаловать в #Datsteamfamily (вместе)
2. #Datsteam - это по любви (девушка)
3. Охота за баллами началась! (парень)
4. Опа-па, Акция (девушка)
5. Го в дейлик (парень)
6. Будьте на связи, плиз (вместе)
7. Фатальное поздравлялити (вместе)
8. Благодарочка (девушка)
9. А баллы дадут? (парень)
10. Всё работает! (парень)
11. Хелп! (девушка)
12. Прод горит! (парень)
13. Welcome! (вместе)
14. Вот это тоооооп! (девушка)
15. Желаем удачи! (вместе)
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