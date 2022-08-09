Нарисовать 15 стикеров для ТГ (неанимированные)

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Закрыт26 заявок668 просмотров

Нужно нарисовать 15 стикеров для тг в цветах и стиле компании (брендбук https://www.figma.com/file/FmDyKI3bBlkLsllQfrRnhd/DatsTeam-BrandBook-FINAL).

Два персонажа - 5 стикеров с девушкой, 5 с парнем, 5 вместе (примерные изображениея персонажей прислали в файлах)

Тексты на стикерах:

1. Добро пожаловать в #Datsteamfamily (вместе)

2. #Datsteam - это по любви (девушка)

3. Охота за баллами началась! (парень)

4. Опа-па, Акция (девушка)

5. Го в дейлик (парень)

6. Будьте на связи, плиз (вместе)

7. Фатальное поздравлялити (вместе)

8. Благодарочка (девушка)

9. А баллы дадут? (парень)

10. Всё работает! (парень)

11. Хелп! (девушка)

12. Прод горит! (парень)

13. Welcome! (вместе)

14. Вот это тоооооп! (девушка)

15. Желаем удачи! (вместе)

3 года назад
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