# 1 — $ 20

Издательство "Энергия плюс" приобретет права на полиграфическое исполнение в виде пазлов на 500 и 1000 элементов готовых или заказных иллюстраций патриотических тем .

Воины ЗСУ (как мужчины , так и женщины) , в стиле супергероев, с национальной символикой и патриотическим сюжетом, возможно на фоне танков, вертолетов, домов ..... В сочных тонах, так чтобы глядя на картинку просыпались эмоции гордости о ЗСУ. Формат иллюстрации 480 х 670 мм в полиграфическом качестве в 300 dpi или векторный.

Сюжет не должен пропагандировать войну, разрушения, взрывы, кровь и т.п.

Только национальных Героев! В полной экипировке:))

Фоны предпочтительнее светлые и сочные , не ночные. Отрисованные лица должны быть неперсональными (вымышленными), поскольку они являются объектом авторского права. Также в картинке должно присутствовать, как можно больше украинской символики (аля татуировки в виде тризуба у кого-нибудь или желто-голубой ленточки в волосах и т.п.)