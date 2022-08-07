Требуется разработка графического дизайна картин, включая фон, мокап и инфографику, подходящие к современным стилям интерьерного дизайна. Необходима совместная работа с фотографом для подбора ракурсов и понимание, какие картины соответствуют каждому стилю. Дизайн должен быть разнообразным и актуальным.
Патриотические иллюстрации для печати на пазлах 500 и 1000 элементов
Издательство "Энергия плюс" приобретет права на полиграфическое исполнение в виде пазлов на 500 и 1000 элементов готовых или заказных иллюстраций патриотических тем .
Воины ЗСУ (как мужчины , так и женщины) , в стиле супергероев, с национальной символикой и патриотическим сюжетом, возможно на фоне танков, вертолетов, домов ..... В сочных тонах, так чтобы глядя на картинку просыпались эмоции гордости о ЗСУ. Формат иллюстрации 480 х 670 мм в полиграфическом качестве в 300 dpi или векторный.
Сюжет не должен пропагандировать войну, разрушения, взрывы, кровь и т.п.
Только национальных Героев! В полной экипировке:))
Фоны предпочтительнее светлые и сочные , не ночные. Отрисованные лица должны быть неперсональными (вымышленными), поскольку они являются объектом авторского права. Также в картинке должно присутствовать, как можно больше украинской символики (аля татуировки в виде тризуба у кого-нибудь или желто-голубой ленточки в волосах и т.п.)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать персонажа (героя) для мобильной игры в казуальном стиле. Необходим бюст персонажа без рамки, в формате PSD и JPEG/PNG. Размеры: ширина 1750 px, высота 2500 px. Рекомендованы референсы для понимания стиля.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать креативную инфографику, посвященную драматургии и писательству. Исходные данные предоставляются в виде списков тезисов и пояснений. Ожидается использование графических элементов для наглядного представления информации.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется контент менеджер для создания нескольких промо материалов на основе существующей графики. Форматы могут быть разными. Необходима проработка иллюстраций и рисунков.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо перевести около 20 картинок в векторный формат. Включает уменьшение детализации и подбор шрифтов. Примеры изображений предоставлены. Оплата через безопасную сделку.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $20
Требуется дизайнер для создания графики финансовых приложений на Android и iOS. Задачи включают разработку логотипов, баннеров и адаптацию под разные языки. Оплата обсуждается в зависимости от типа работы: 1000 руб за логотип, 2000 руб за баннеры. Условия обсуждаются заранее.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад