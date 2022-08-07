Патриотические иллюстрации для печати на пазлах 500 и 1000 элементов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок632 просмотра
#1$20

Издательство "Энергия плюс" приобретет права на полиграфическое исполнение в виде пазлов на 500 и 1000 элементов готовых или заказных иллюстраций патриотических тем .

Воины ЗСУ (как мужчины , так и женщины) , в стиле супергероев, с национальной символикой и патриотическим сюжетом, возможно на фоне танков, вертолетов, домов ..... В сочных тонах, так чтобы глядя на картинку просыпались эмоции гордости о ЗСУ. Формат иллюстрации 480 х 670 мм в полиграфическом качестве в 300 dpi или векторный.

Сюжет не должен пропагандировать войну, разрушения, взрывы, кровь и т.п.

Только национальных Героев! В полной экипировке:))

Фоны предпочтительнее светлые и сочные , не ночные. Отрисованные лица должны быть неперсональными (вымышленными), поскольку они являются объектом авторского права. Также в картинке должно присутствовать, как можно больше украинской символики (аля татуировки в виде тризуба у кого-нибудь или желто-голубой ленточки в волосах и т.п.)

3 года назад
energyplus2002
54 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасія
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анастасія
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Леонид
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Графический дизайн картин к стилю интерьерного дизайна

    Требуется разработка графического дизайна картин, включая фон, мокап и инфографику, подходящие к современным стилям интерьерного дизайна. Необходима совместная работа с фотографом для подбора ракурсов и понимание, какие картины соответствуют каждому стилю. Дизайн должен быть разнообразным и актуальным.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать персонажа для мобильной игры

    Требуется создать персонажа (героя) для мобильной игры в казуальном стиле. Необходим бюст персонажа без рамки, в формате PSD и JPEG/PNG. Размеры: ширина 1750 px, высота 2500 px. Рекомендованы референсы для понимания стиля.

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать крутую инфографику

    Требуется создать креативную инфографику, посвященную драматургии и писательству. Исходные данные предоставляются в виде списков тезисов и пояснений. Ожидается использование графических элементов для наглядного представления информации.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент менеджер создать несколько промо материалов

    Требуется контент менеджер для создания нескольких промо материалов на основе существующей графики. Форматы могут быть разными. Необходима проработка иллюстраций и рисунков.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести картинки в вектор

    Необходимо перевести около 20 картинок в векторный формат. Включает уменьшение детализации и подбор шрифтов. Примеры изображений предоставлены. Оплата через безопасную сделку.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать графику для фин приложения

    $20

    Требуется дизайнер для создания графики финансовых приложений на Android и iOS. Задачи включают разработку логотипов, баннеров и адаптацию под разные языки. Оплата обсуждается в зависимости от типа работы: 1000 руб за логотип, 2000 руб за баннеры. Условия обсуждаются заранее.

    AndroidiOS
    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    3 года назад