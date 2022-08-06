Требуется создать персонажа (героя) для мобильной игры в казуальном стиле. Необходим бюст персонажа без рамки, в формате PSD и JPEG/PNG. Размеры: ширина 1750 px, высота 2500 px. Рекомендованы референсы для понимания стиля.
Графический дизайн картин к стилю интерьерного дизайна
Создать правильный фон, мокап, инфографику, лайфстайл для картин подходящий под определенные популярные, современные стили интерьерного дизайна. Нужно понимать какие картины подходят к каждому из стилей. Дизайн картин разнообразный. Совместная работа с фотографом для подбора ракурсов.
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