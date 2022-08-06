Графический дизайн картин к стилю интерьерного дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок378 просмотров

Создать правильный фон, мокап, инфографику, лайфстайл для картин подходящий под определенные популярные, современные стили интерьерного дизайна. Нужно понимать какие картины подходят к каждому из стилей. Дизайн картин разнообразный. Совместная работа с фотографом для подбора ракурсов.

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Иллюстрации и Рисунки