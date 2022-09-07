Перевести картинки в вектор

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Завершен17 заявок794 просмотра

Перевести около 20 картинок в вектор. Уменьшить детализацию и подобрать шрифты

примеры добавлены.

оплата через безлопастную сделку. 

3 года назад
stomacademy
Алексей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DudnikLily
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$25
2 дня
Escrow
Все сделано отлично и в срок! ОЧень рекомендую
Рекомендуем отличного заказчика!

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#1
Иллюстрации и Рисунки
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