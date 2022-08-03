Требуется создать 170 квадратных картинок глаз со слезами и различными образами в зрачках. Глаза могут быть похожи, но должны отличаться. Фон — прозрачный. Работу можно выполнять частями по 20-30 картинок, оплата также производится частями. Полный список образов будет предоставлен в техническом задании.