Требуется создать 170 квадратных картинок глаз со слезами и различными образами в зрачках. Глаза могут быть похожи, но должны отличаться. Фон — прозрачный. Работу можно выполнять частями по 20-30 картинок, оплата также производится частями. Полный список образов будет предоставлен в техническом задании.
Отрисовать изображение
Добрый день, нужно отрисовать данное изображение( без текстов), чтобы можно было распечатать на а3
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