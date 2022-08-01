Создать карточку товара линзы с качественными фото на вайлдберриз

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Закрыт15 заявок532 просмотра

Создание карточки товара, то есть создание обложек для 12 видов линз на вайлдберриз

https://www.wildberries.ru/catalog/92651405/detail.aspx?targetUrl=GP

3 года назад
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