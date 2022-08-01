Надо будет нарисовать "чудо в перьях" - как вы себе его представляете, но максимально смешно и оригинально. Это может быть животное, человек, и так далее, что подскажет ваша фантазия. Получившийся рисунок надо будет разместить в соцсети "Вконтакте" в одном паблике. Соответственно, у вас должен быть профиль Вконтакте, желательно не только что созданный. Остальные подробности обсудим лично.