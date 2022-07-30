Требуется разработка стикерпака для личного бренда в товарном бизнесе. Стикеры будут использоваться в Telegram и печататься для раздачи на форуме. Заказ включает в себя создание оригинальных иллюстраций, соответствующих тематике. Примеры работ приветствуются.
Илюстрация, согласно ТЗ
Нужно сделать серию тематических работ, согласно примерам.
Цвет чб
Изображение Плоское.
Выполнить нужно в векторе.
Список тем я предоставлю, шаблон для работы тоже.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 3 уникальных принта для футболок, вдохновленных японским стилем 90-х. Работы должны быть оригинальными и подходить для печати. Ожидается проработка деталей и использование характерных элементов той эпохи.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать схему помещения в Adobe Illustrator. Необходима проработка деталей, которые будут обсуждены в процессе общения. Ожидается качественная графика и точность в изображении.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт3 года назад
Необхіден малюнок будь-якої архітектурної пам'ятки або споруди в електронному форматі. Вимоги: простий, але реалістичний дизайн, може бути як звичайний будинок, так і пам'ятник. Ілюстрація повинна відповідати стилю, схожому на надане фото.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно создать иллюстрацию брутального зайца Багз Банни, лежащего на надписи Crypto Banny. Изображение должно включать неоновую надпись, детали с тенью и задний фон. На рисунке должны падать доллары и криптовалютные монеты. Заяц должен выглядеть богато, с украшениями в виде золотой цепи. Обязателен логотип. Возможность заказа дополнительных рисунков в том же стиле.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется нарисовать дрим-арт портрет по предоставленному фото. Ищем художника для долгосрочного сотрудничества. Обязательно наличие примеров работ.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт3 года назад