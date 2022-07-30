Илюстрация, согласно ТЗ

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Закрыт10 заявок506 просмотров

Нужно сделать серию тематических работ, согласно примерам.

Цвет чб

Изображение Плоское.

Выполнить нужно в векторе.

Список тем я предоставлю, шаблон для работы тоже.

3 года назад
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Иллюстрации и Рисунки

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