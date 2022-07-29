Для личного бренда https://www.instagram.com/budilovich.ru/ требуется стикерак в тг, также будем его печатать и раздавать на форуме.

Тематика - товарный бизнес, личный бренд

Тз тут

в комментариях к отклику можете скидывать пример одного из стикеров, или хотя бы примеры ваших подобных работ