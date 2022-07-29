Необхіден малюнок будь-якої архітектурної пам'ятки або споруди в електронному форматі. Вимоги: простий, але реалістичний дизайн, може бути як звичайний будинок, так і пам'ятник. Ілюстрація повинна відповідати стилю, схожому на надане фото.
Нарисовать схему в Иллюстраторе
Необходимо нарисовать схему помещения в иллюстраторе. Подробности при общении.
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