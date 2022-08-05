Нужно создать шапку и аватарку на ютуб канал. Канал будет ориентироваться на краткие кино - пересказы. За основу идеи - мне нравиться шапка ютуб канала Кино Крисп - однако во избежание недоразумений просьба не делать явный плагиат шапки. В плане создания аватарки приветствую полную свободу творчества - впрочем как и в создании шапки) Буквы или же название канала и прочих текстов быть не должно - присылайте примеры работ или же задавайте вопросы.