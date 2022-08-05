Шапка аватарка на ютуб канал

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Завершен12 заявок691 просмотр

Нужно создать шапку и аватарку на ютуб канал. Канал будет ориентироваться на краткие кино - пересказы. За основу идеи - мне нравиться шапка ютуб канала Кино Крисп - однако во избежание недоразумений просьба не делать явный плагиат шапки. В плане создания аватарки приветствую полную свободу творчества - впрочем как и в создании шапки) Буквы или же название канала и прочих текстов быть не должно - присылайте примеры работ или же задавайте вопросы.

3 года назад
Zik-Zak
Андрей 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

challi
Поліна 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$6
2 дня
Escrow
Исполнитель ответственно подошел к моему заданию. Коммуникация на высоком уровне, быстро отвечает, хорошо чувствует потребности и желания в непростой творческой работе где как известно трудно угодить. Рекомендую!
Хорошо объяснил суть поставленной задачи. Очень хороший и вежливый , в общении человек. Было приятно сотрудничать. :)

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challi
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#1
Иллюстрации и Рисунки
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