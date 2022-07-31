Сделать серию рисунков в жанре "постапокалипсис"

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Закрыт20 заявок475 просмотров

Требуется нарисовать серию (4-5 рисунков), как бы небольшой комикс в жанре постапокалипсис. Там надо будет рисовать людей, природу, животных, здания, и так далее, деталей много. Подробнее обсудим в личной переписке. Цену также обсудим. Техника рисунка может быть любая: краски, фломастеры, электронные редакторы, и так далее.

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