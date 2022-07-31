Необходимо разработать шапку и аватарку для YouTube канала, посвященного кратким кино-пересказам. Ориентироваться на стиль канала Кино Крисп, избегая явного плагиата. Дизайн должен быть оригинальным и не содержать текстов или названий. Приветствуется свобода творчества. Примеры работ будут полезны.
Сделать серию рисунков в жанре "постапокалипсис"
Требуется нарисовать серию (4-5 рисунков), как бы небольшой комикс в жанре постапокалипсис. Там надо будет рисовать людей, природу, животных, здания, и так далее, деталей много. Подробнее обсудим в личной переписке. Цену также обсудим. Техника рисунка может быть любая: краски, фломастеры, электронные редакторы, и так далее.
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