Требуется нарисовать серию (4-5 рисунков), как бы небольшой комикс в жанре постапокалипсис. Там надо будет рисовать людей, природу, животных, здания, и так далее, деталей много. Подробнее обсудим в личной переписке. Цену также обсудим. Техника рисунка может быть любая: краски, фломастеры, электронные редакторы, и так далее.