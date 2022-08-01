Нарисовать рисунок: выступление рок-группы

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Закрыт11 заявок364 просмотра

Надо будет рисунок по теме: выступление рок-группы (из нескольких человек) на сцене. И получившийся рисунок разместить в соцсети Вконтакте. Соответственно, у вас должен быть профиль Вконтакте.

Об условиях договоримся. 

3 года назад
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