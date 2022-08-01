Требуется нарисовать оригинальное и смешное 'чудо в перьях' по вашему представлению. Это может быть животное или человек. Готовый рисунок необходимо разместить в паблике Вконтакте. Обсуждение деталей возможно в личной беседе.
Нарисовать рисунок: выступление рок-группы
Надо будет рисунок по теме: выступление рок-группы (из нескольких человек) на сцене. И получившийся рисунок разместить в соцсети Вконтакте. Соответственно, у вас должен быть профиль Вконтакте.
Об условиях договоримся.
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