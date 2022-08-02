Требуется разработать простую и понятную схему проезда для размещения на сайте. Формат изображения должен быть jpg или png. Основное внимание уделите ясности и удобству восприятия схемы.
Повторить фотку, но только фигурами
Adobe illustrator
фотку где город нужно сделать как указано на фотках примерах
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать 78 иллюстраций по собранным референсам. Ожидается высокое качество выполнения, согласно примерам, предоставленным в приложении. Оплата обсуждается.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать карточку товара с качественными фотографиями для 12 видов линз на платформе Вайлдберриз. Включает разработку обложек, соответствующих стандартам магазина.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать уникальный дизайн футболок, основываясь на предоставленных примерах. Включает создание иллюстраций и рисунков, готовых для печати. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать рисунок, изображающий выступление рок-группы на сцене. Рисунок должен быть готов для размещения в соцсети Вконтакте. Требуется наличие профиля в Вконтакте для публикации. Условия работы обсудим отдельно.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать оригинальное и смешное 'чудо в перьях' по вашему представлению. Это может быть животное или человек. Готовый рисунок необходимо разместить в паблике Вконтакте. Обсуждение деталей возможно в личной беседе.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать серию из 4-5 рисунков в жанре постапокалипсис, включая изображения людей, природы, животных и зданий. Возможна любая техника: краски, фломастеры или электронные редакторы. Обсуждение деталей и цены возможно в личной переписке.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать шапку и аватарку для YouTube канала, посвященного кратким кино-пересказам. Ориентироваться на стиль канала Кино Крисп, избегая явного плагиата. Дизайн должен быть оригинальным и не содержать текстов или названий. Приветствуется свобода творчества. Примеры работ будут полезны.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад