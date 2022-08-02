Повторить фотку, но только фигурами

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок703 просмотра

Adobe illustrator 

фотку где город нужно сделать как указано на фотках примерах

3 года назад
guest_16594323008822
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Яна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Никита
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дар'я
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Николай
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
200 отзывов
3 года назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
Валерія
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад