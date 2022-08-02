Необходимо создать карточку товара с качественными фотографиями для 12 видов линз на платформе Вайлдберриз. Включает разработку обложек, соответствующих стандартам магазина.
Необходимо нарисовать 78 иллюстраций по собранным референсам на каждую
Необходимо нарисовать 78 иллюстраций по собранным референсам на каждую.
Пример качества ожидаемой работы в приложении. Оплата договорная.
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