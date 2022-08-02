Нужно отрисовать 12 цифровых аватаров разных людей (по фото) в полный рост, чтобы их лица были узнаваемы. В качестве одежды должны быть вариации на тему супергеройских костюмов из мультфильма «Сейлор Мун»+ незначительное количество узнаваемых деталей, которые будут указаны при ТЗ. Примерный образец того, что имеется в виду — в приложении, только нужно в полный рост и в цифровом формате.