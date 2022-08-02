Разработайте пригласительное на день рождения для детей в стиле Гарри Поттера. Используйте три картинки фона, добавьте письмо с надписью 'Harry Potter' и изображение девочки сбоку, аналогично представленному примеру.
Картинка/визуализация для сайта
Необходима визуализация помещения/комнаты для сайта, несколько вариантов для выбора и возможно размещения в других разделах сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо создать иллюстрацию города, используя Adobe Illustrator, повторив фотографию в виде фигур. Ориентироваться на предоставленные примеры. Важно передать детали и характер оригинала.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется разработать простую и понятную схему проезда для размещения на сайте. Формат изображения должен быть jpg или png. Основное внимание уделите ясности и удобству восприятия схемы.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать 78 иллюстраций по собранным референсам. Ожидается высокое качество выполнения, согласно примерам, предоставленным в приложении. Оплата обсуждается.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать карточку товара с качественными фотографиями для 12 видов линз на платформе Вайлдберриз. Включает разработку обложек, соответствующих стандартам магазина.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать уникальный дизайн футболок, основываясь на предоставленных примерах. Включает создание иллюстраций и рисунков, готовых для печати. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать рисунок, изображающий выступление рок-группы на сцене. Рисунок должен быть готов для размещения в соцсети Вконтакте. Требуется наличие профиля в Вконтакте для публикации. Условия работы обсудим отдельно.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт3 года назад