kucjlblu

Влад kucjlblu

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$180
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
14
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SergeyMalyshev
Сергей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$100
10 баллов
год назад
Дизайн сайта по поставке оборудования из Беларуси
Дизайн сайтов
Все прекрасно, как всегда!
Работа как всегда выполнена на отлично! Спасибо.
Ответный отзыв
SergeyMalyshev
Сергей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$80
10 баллов
год назад
Дизайн интернет-магазина нагревательных котлов
Дизайн интернет-магазинов
Больше спасибо за отзыв, Влад! Ты лучший заказчик на свете! Благодарю судьбу и, конечно, Веблансер, что когда-то свели нас :)
Отлично выполненная работа. Приятно работать с профессионалом.
Ответный отзыв
Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$222
10 баллов
3 года назад
Нарисовать дизайн для сайта
Figma
Влад моментально всё оплатил, указывал оперативно правки. Спасибо. Рекомендую его к сотрудничеству.
Отличный дизайнер, все пожелания и правки были исполнены. Спасибо. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
3 года назад
Настройка и ведение Я.Директ
Владислав отличный заказчик. Приятно с ним работать. Надеюсь на долгосрочное и успешное сотрудничество!
Все сделано отлично, реклама уже в работе. Грамотный специалист, рекомендую.
Ответный отзыв
Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Помощь с yml файликом для Я.Маркета
Отличный как человек и заказчик! Мозги не компостирует )
Спасибо за помощь, направил в нужное русло. Было приятно работать.
Ответный отзыв
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