Требуется специалист по Я.Директ для настройки и ведения рекламной кампании на лендинг веб-студии. Регион: Москва/МО. Опыт работы от 2 лет обязателен. В отклике указывать сроки и стоимость услуг. Возможность долгосрочного сотрудничества по другим проектам.