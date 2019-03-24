Требуется разработка дизайна сайта для бухгалтерии. Предоставлены прототип и бриф, которые помогут в создании уникального и функционального веб-дизайна. Основное внимание на удобство и соответствие запросам целевой аудитории.
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрытгод назад
Требуется разработать макет главной страницы сайта, посвященного поставкам оборудования из Беларуси. Необходимо учесть особенности продукции и целевую аудиторию. Ожидается качественный и современный дизайн, который привлечет внимание клиентов.Завершенгод назад
Требуется разработка дизайна для интернет-магазина, специализирующегося на продаже нагревательных котлов. Подробности задания будут предоставлены в техническом задании. Ожидается креативный и функциональный подход к дизайну сайта.Завершенгод назад
Необходима картинка для сайта хостела размером 1860*520. Изображение должно отражать помещение с простым интерьером и быть подготовлено для наложения текстового блока. Подробности будут предоставлены исполнителю.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка визуализации помещения для веб-сайта. Необходимо предоставить несколько вариантов иллюстраций для выбора, которые могут быть использованы в различных разделах сайта.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа для веб-студии в нескольких вариантах. Исполнитель получит более подробное описание задачи. Ожидаются креативные идеи и профессиональный подход к дизайну.Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется отрисовать схему проезда на основе предоставленных примеров. Необходимы качественные иллюстрации и рисунки, которые четко передают информацию о маршруте.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн для сайта на основе предоставленного прототипа в формате PSD. Необходимо выполнить проектирование в Figma, учитывая все элементы и детали исходного прототипа.Завершен3 года назад
Требуется разработка логотипа для сервиса. Необходимо создать оригинальный и запоминающийся дизайн, который будет отражать суть и уникальность сервиса.Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется оптимизация и продвижение сайта, связанного с кабельно-проводниковой продукцией. Ожидается работа по средне- и низкочастотным запросам. Необходимо предоставить бюджет и примерный план работ для выполнения заказа.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по Я.Директ для настройки и ведения рекламной кампании на лендинг веб-студии. Регион: Москва/МО. Опыт работы от 2 лет обязателен. В отклике указывать сроки и стоимость услуг. Возможность долгосрочного сотрудничества по другим проектам.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка мобильного приложения для существующего веб-сервиса по поиску работы. Рассматривается вариант реализации через webview. В заявке укажите свои варианты исполнения задачи и примерную оценку работ.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо нарисовать карту проезда с анимацией движения транспорта, пример во вложении.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, необходимо корректировка странички чекаута, а точнее блока доставки shipping + flat rate (ajax + js) Необходимо обновление данных в сумме заказе при изменении способа доставки, а так же вывести дополнительное поле (с ползунком ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, есть сгенерированный файлик yml для Я.Маркета, но выдает непонятную ошибку, нужна помощь в устранении проблемы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужны тексты отзывов покупателей, для ИМ по отопление и водоснабжению.Копирайтинг17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно прикрутить 3 формы обратной связи на одностраничник.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен качественный дизайн сайта, обязательно наличие портфолио. Интересно дальнейшее сотрудничество.Завершен7 лет назад
Здравствуйте, нужен дизайн для соц. сетей - vk, fb, ig. Есть дизайн канала yt, нужно сделать в аналогичном стиле.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, требуется нарисовать дизайн/шаблон для канала YouTube, в дальнейшем так же потребуется - vk, fb, ok... Тематика - агентство недвижимости, как вариант на фоне города. Прилагаю примеры шаблонов.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт7 лет назад