Помощь с yml файликом для Я.Маркета

Нужно доработать сайт согласно ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1ibk_0dEy1ldICbsFyd5CLWOjuoX3o0_mmH1beh0TDWs/edit?usp=sharing Если есть вопросы, пишите в личные сообщения. Указывайте цену и сроки за все правки. С вопросами "Какой у вас бюджет?" проходите мимо. Читайте Тз, указывайте сумму, за которую готовы сделать все в ...