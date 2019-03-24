Помощь с yml файликом для Я.Маркета

Веб-программированиеЗавершен2 заявки180 просмотров
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Добрый день, есть сгенерированный файлик yml для Я.Маркета, но выдает непонятную ошибку, нужна помощь в устранении проблемы.

5 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
5 лет назад
$10
1 день
Спасибо за помощь, направил в нужное русло. Было приятно работать.
Отличный как человек и заказчик! Мозги не компостирует )
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