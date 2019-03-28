PHP - скрипт для Яндекс.Диска

Веб-программированиеЗавершен1 заявка131 просмотр
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Коллеги Добрый день, 

Требуется реализовать простой скрипт, который будет копировать файлы на яндекс.дикс (например любой другой файл по ссылке архив или с мейл. облака. 

Реализация с помощью Яндекс.АПИ https://tech.yandex.ru/disk/api/reference/upload-ext-docpage/ , реализация на базе этой функции. 

PHP
5 лет назад
sema84
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
67 отзывов
Выбранный исполнитель
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
5 лет назад
$20
1 день
Задача выполнена в полном объеме. Спасибо.
Адекватный как человек, так как и заказчик! Всем рекомендую !!