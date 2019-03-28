PHP - скрипт для Яндекс.Диска

Коллеги Добрый день,

Требуется реализовать простой скрипт, который будет копировать файлы на яндекс.дикс (например любой другой файл по ссылке архив или с мейл. облака.

Реализация с помощью Яндекс.АПИ https://tech.yandex.ru/disk/api/reference/upload-ext-docpage/ , реализация на базе этой функции.