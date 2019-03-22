Добрый день! Необходима доработка плагина Bus Ticket Booking with Seat Reservation. Нужно сделать возможным распечатку билета по шаблону во 2 вложении на принтере для билетов шириной бумаги 8 см. Предлагайте цену и сроки.
Разработка плагина на вставку карт с Яндекс и Гугла у сторонних сайтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главная задача плагина копировать карту с официальных сайтов и вставлять на информационный сайт. Со всеми метками и обозначениями. Также автоматическое обновление адресов раз в сутки.
Плагин должен поддерживать карты как Яндекс так и Гугл. Интеграция в редактор с быстрым созданием скрипта/шорткода для вставки в статью.
Примеры которые нужно скопировать:
https://www.renins.com/contacts/offices#tab=map&city=665
https://www.vtbins.ru/about/contacts/regional
https://www.rgs.ru/contacts/list.wbp
https://www.vsk.ru/offices/city/386/
https://www.reso.ru/About/Contacts/
http://www.makc.ru/about/adresses/?map
Если возникают сложности с копированием у официальных сайтов можно взять альтернативу:
Первый вариант. Копировать с 2ГИС:
https://2gis.ru/izhevsk/firm/5770765303566741?queryState=center%2F53.206124%2C56.871233%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/izhevsk/firm/5770765303774071?queryState=center%2F56.04126%2C56.383502%2Fzoom%2F6
https://2gis.ru/izhevsk/firm/5770765303568383?queryState=center%2F53.21272%2C56.866492%2Fzoom%2F17
Второй вариант. Копировать с naitiko.
https://naitiko.ru/companies/reso/izhevsk
https://naitiko.ru/companies/vsk/izhevsk
https://naitiko.ru/companies/rosgosstrakh/izhevsk
Если у вас есть свои идеи как можно реализовать копирование карт, предлагайте. Главная задача работоспособных плагин с обновлением карт для вставки на информационный сайт в статью.
Обязательные требования:
Работоспособность на всех устройствах
Отображение меток
Копирование без ошибок и автообновление данных
Удобный способ вставки в статью
Отсутствие багов
Низкая нагрузка на хостинг
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать калькулятор для расчёта стоимости доставки как на этом сайте http://gruzovik36.ru/calculator.shtml Пользователь выбирает на карте пункт куда везти и на основе этого производится расчёт километража. По городу будет единая стоимость доставки, а за пределы города ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача сервиса: вводятся данные партнера (логин, ФИО, код партнера, контакты), после чего генерируется/копируется сайт с личными данными нового партнера. После чего партнер получает уникальную реферальную ссылку вида: site.ru/логин_партнера. Сервис можно оформить в виде отдельного сайта ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет, подняли битрикс24, всё работает корректно, но нужны настройки и новый функционал, кто работал и знает как это делать пишите. свои crm или другие готовые решения не предлагать, в этом нет необходимости.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Сайт: [url=http://www.welcomegrad.ru/]www.welcomegrad.ru[/url] Для авторизации на сайте: Логин: admin2 Пароль: 123456 1. При регистрации нового пользователя не приходит ссылка активации на указанный пользователем E-mail. - [u]нужно исправить[/u]. 2. [u]Настроить корректное отображение карт Google, чтобы при вводе адреса, объект отображался на карте. [/u] 3. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $30
Добрый день! Нам надо очень срочно сегодня или максимум завтра закончить интеграцию PayPal. Сколько по времени это займет. Обязательное требование - опыт успешной интеграции данной платежной системы. Остальные детали в личку. СпасибоВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
При установке на сайте, не хочет работать галереи и открывать фотографию в модальном окне simpleLightbox. Необходимо разобраться.Завершен5 лет назад
- $10
Имеется внешний [url=https://exp.veloolimp.com/market_with_params.php]YML-файл выгрузки товаров[/url], который нужно скачивать и конвертировать в формат CSV в кодировке UTF-8 при помощи скрипта на PHP. Примеры данного скрипта: [url=https://toster.ru/q/319572]Пример1[/url] [url=http://oddler.ru/blog/i511]Пример 2[/url] Необходимо настроить PHP-скрипт именно под указанную YML-выгрузку.Завершен5 лет назад
Нужен 3D обьект человека которого можно покрутить, а также возможность поменять вид (мышцы, кости). Все должно работать в веб интерейсе. Также важно чтоб потом можно было добавить точки на 3д макет для взаимодействия с ними (например ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть архив сайта phyton+django, с бд sql , нужно его развернуть на сервер, привязать рабочий домен и настроить работу сайта.Завершен5 лет назад