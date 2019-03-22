Разработка плагина на вставку карт с Яндекс и Гугла у сторонних сайтов

Главная задача плагина копировать карту с официальных сайтов и вставлять на информационный сайт. Со всеми метками и обозначениями. Также автоматическое обновление адресов раз в сутки.

Плагин должен поддерживать карты как Яндекс так и Гугл. Интеграция в редактор с быстрым созданием скрипта/шорткода для вставки в статью.

Примеры которые нужно скопировать:

https://www.renins.com/contacts/offices#tab=map&city=665

https://www.vtbins.ru/about/contacts/regional

https://www.rgs.ru/contacts/list.wbp

https://www.vsk.ru/offices/city/386/

https://www.reso.ru/About/Contacts/

http://www.makc.ru/about/adresses/?map

https://www.labirint.ru/maps/

Если возникают сложности с копированием у официальных сайтов можно взять альтернативу:

Первый вариант. Копировать с 2ГИС:

https://2gis.ru/izhevsk/firm/5770765303566741?queryState=center%2F53.206124%2C56.871233%2Fzoom%2F17

https://2gis.ru/izhevsk/firm/5770765303774071?queryState=center%2F56.04126%2C56.383502%2Fzoom%2F6

https://2gis.ru/izhevsk/firm/5770765303568383?queryState=center%2F53.21272%2C56.866492%2Fzoom%2F17

Второй вариант. Копировать с naitiko.

https://naitiko.ru/companies/reso/izhevsk

https://naitiko.ru/companies/vsk/izhevsk

https://naitiko.ru/companies/rosgosstrakh/izhevsk

Если у вас есть свои идеи как можно реализовать копирование карт, предлагайте. Главная задача работоспособных плагин с обновлением карт для вставки на информационный сайт в статью.

Обязательные требования:

Работоспособность на всех устройствах

Отображение меток

Копирование без ошибок и автообновление данных

Удобный способ вставки в статью

Отсутствие багов

Низкая нагрузка на хостинг