Калькулятор для Wordperss

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно создать калькулятор для расчёта стоимости доставки как на этом сайте http://gruzovik36.ru/calculator.shtml

Пользователь выбирает на карте пункт куда везти и на основе этого производится расчёт километража. По городу будет единая стоимость доставки, а за пределы города в зависимости от километража.

Напишите, пожалуйста, ориентировочную стоимость разработки такого калькулятора.

5 лет назад
spk_art
Ирина 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
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