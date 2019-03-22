SimpleLightbox не открывает модальное окно

$1
Веб-программированиеЗавершен4 заявки183 просмотра
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При установке на сайте, не хочет работать галереи и открывать фотографию в модальном окне simpleLightbox. Необходимо разобраться.

5 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
master_lancer
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 лет назад
$1
1 день
WMZ
Все отлично! Однозначно рекомендую!
Все хорошо! Антон поставил конкретную задачу, я ее выполнил. Все довольны.