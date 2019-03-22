Настроить внешний вид и функционал калькулятора на сайте

Добрый день!

Нужно настроить внешний вид калькулятора как на скриншоте, сайт где лежит этот калькулятор отправлю в сообщение.

И возможно ли сделать, что бы при клике на кнопку "+" добавлялся еще такой же калькулятор. и после клика на кнопку "посчитать" данные записывались в обратную форму и после того как человек заполнить имя и телефон, все это приходило на почту (данные заполненные в калькуляторе, телефон и имя)

Возможно ли это сделать и цена?