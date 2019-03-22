Настроить внешний вид и функционал калькулятора на сайте

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок168 просмотров
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Добрый день! 

Нужно настроить внешний вид калькулятора как на скриншоте, сайт где лежит этот калькулятор отправлю в сообщение. 

И возможно ли сделать, что бы при клике на кнопку "+" добавлялся еще такой же калькулятор. и после клика на кнопку "посчитать" данные записывались в обратную форму и после того как человек заполнить имя и телефон, все это приходило на почту (данные заполненные в калькуляторе, телефон и имя) 

Возможно ли это сделать и цена?  

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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