Доработка сайта на ocStore 2.1.0.2

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Нужно доработать сайт на ocStore 2.1.0.2.

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/12qlK9pYhlXk6HLdb6T8oLL6U7DxLQ3CV5UlsN6R3E5g/edit?usp=sharing

Есть еще масса различных задач, на OpenCart и WP.

Интересует ответственный человек с опытом работы, который придерживается дедлайна.

Цена договорная, указывайте реальную сумму, заоблачные суммы отклоняю.

5 лет назад
bladefaster
Алексей 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад