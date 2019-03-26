PHP Скрипт

$70
Веб-программированиеЗавершен2 заявки482 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оптимизировать работу PHP Скрипта, подробности в личной переписке.

PHP
5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
La_Jokero
Богдан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$70
1 день
WMZ
Богдан отлично справился с работой! Профессионал в своем деле. Рекомендую к сотрудничеству!!
Дмитрий отличный заказчик. Отлично ставит задачи, коммуникация на высшем уровне. С оплатой задержек нет. Однозначно рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Срочно очистить сайт WP от вирусов!

    Помогите пожалуйста, очень срочно очистить сайт от вирусов. Хостинговая компания вырубило на время сайт, пока висят эти файлы. Могу скинуть список файлов, которые заражены. Пишите пожалуйста в телеграмм, там быстрее договоримся обо всем:

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Интеграция мой склад с opencart 1.5.5.1

    $200

    Интеграция МойСклад + OpenCart 1.5.5.1Используются сокращения:МС - CRM МойСклад.ОС - CMS OpenCartИМ - Интернет-магазинПредполагается что в ТС находится эталонная (актуальная) информация по остаткам, которая вдальнейшем должна выгружаться в ИМ.Интеграция "под ключ" включает в себя:1. Импорт ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интеграция верстки с Битрикс Малый бизнес и реализацию функционала

    Добрый день!  Необходимо интегрировать верстку с битриксом МБ. Есть техническое описание функционала.  Лицензия - малый бизнес.  Страницы : [url=https://angeletta.ru/interdisp/about.html]https://angeletta.ru/interdisp/about.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/catalog-reg.html]https://angeletta.ru/interdisp/catalog-reg.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/catalog-unreg.html]https://angeletta.ru/interdisp/catalog-unreg.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/contact.html]https://angeletta.ru/interdisp/contact.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/fip.html]https://angeletta.ru/interdisp/fip.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/index.html]https://angeletta.ru/interdisp/index.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/news.html]https://angeletta.ru/interdisp/news.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/news-one.html]https://angeletta.ru/interdisp/news-one.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/selection-application.html]https://angeletta.ru/interdisp/selection-applicati...[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/selection-brands.html]https://angeletta.ru/interdisp/selection-brands.ht...[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/selection-supplier.html]https://angeletta.ru/interdisp/selection-supplier....[/url] [url=http://angeletta.ru/interdisp/login.html]http://angeletta.ru/interdisp/login.html[/url] [url=http://angeletta.ru/interdisp/order.html]http://angeletta.ru/interdisp/order.html[/url] [url=http://angeletta.ru/interdisp/history.html]http://angeletta.ru/interdisp/history.html[/url] тех описание https://docs.google.com/document/d/1FOT-kUG79Yi6dHUHkvF4OPPlonZPnVTgyWf4N6pe5kA/edit#

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поменять платежную систему

    $32

    На сайте фреймворк yii2 реализована платежная система G2A PAY. В связи с тем, что отсутствует верификация, нужно сделать корректный переход на Payeer для заказчиков с Европы и русских исполнителей

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помощь по доработке сайта на Prestashop

    Добрый день! Необходим грамотный специалист который очень хорошо разбирается в prestashop и который за умеренную плату поможет нам настроить сайт(http://anita.tw1.ru/). Необходимы изменения в купленном шаблоне Пример наших хотелок) 1. В карточке товара сделать подключить таб (доставка и оплата) поставили ...

    Prestashop
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевести проект на typescript

    $2000

    Есть работающий проект. Клиентская часть изначально написанна на angularjs v.1 Далее частично переведен на typescript. Стоит следующая задача: 1-Весь проект перевести на angular5 (typescript) 2-Необходимо в 8-10 страниц сделать визуальные изменения 3-Сделать рефакторинг, оптимизацию, почистить код

    TypeScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна помощь по яндекс вебмастер.

    Нужна помощь по яндекс вебмастеру. Сайт уже несколько недель как есть, но яндекс не добавляет страницы в поиск. Когда проверяю ответ страниц, сервер возвращает 301.  [url=https://crimeancarcovers.ru/]https://crimeancarcovers.ru[/url] вот сайт Нужно проанализировать проблему и сделать так, чтобы сайт был проиндексирован.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправить багги и добавить материалы ( opencart)

    Всем доброго времени суток.    Нужно на сайте (opencart) сделать: категории, бренды   Добавить: Материалы ( их 100- 200, картинка , вес, название и все)    Исправить: пару багов и просто проверить сайт на работоспособность    Оплата либо поэтапная, либо после работы. На ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад