Нужна помощь по яндекс вебмастер.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Нужна помощь по яндекс вебмастеру. Сайт уже несколько недель как есть, но яндекс не добавляет страницы в поиск. Когда проверяю ответ страниц, сервер возвращает 301. 

https://crimeancarcovers.ru вот сайт

Нужно проанализировать проблему и сделать так, чтобы сайт был проиндексирован.

5 лет назад
GRAF231
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад