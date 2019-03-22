Нужна помощь по яндекс вебмастер.

Нужна помощь по яндекс вебмастеру. Сайт уже несколько недель как есть, но яндекс не добавляет страницы в поиск. Когда проверяю ответ страниц, сервер возвращает 301.

https://crimeancarcovers.ru вот сайт

Нужно проанализировать проблему и сделать так, чтобы сайт был проиндексирован.