Внесение технических правок на WordPress

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Ищем программиста, со знанием PHP и основ СЕО с CMS WordPress, для выполнения технических правок по ТЗ.
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