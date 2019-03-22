Нужно Доработать сайт

Добрый день! Необходимо поменять структуру сайта на WP сейчас такая http://stroy911.ru/, сделать как тут https://mosstroikrovlya.ru/remont-krovli/. От вас цена и сроки. Сейчас по сути на сайте 2 меню и они разные( 1 в футере услуги), другое в услугах и ...