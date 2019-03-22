Нужно Доработать сайт

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок161 просмотр
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"Нужно провести полный анализ сайта и дать рекомендации по доработке"

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5 лет назад
guest_15532253534196
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад