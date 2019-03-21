Парсер новостей

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок363 просмотра
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Приветствую

Нужно написать парсер который будет копировать новости на сайт http://moscovsky.info/ (Joomla 3) 

а также Афишу с сайта кинотеатра.

Также публикуемые новости должны автоматом дублироваться в группе ВК и инстограмм страничке.

Кто готов взяться прошу написать контакты и стоимость.

5 лет назад
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад