ModX доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Сайт - https://goo.gl/MjVw2W

Макеты - https://drive.google.com/drive/folders/1E5XiW76wYu2uGKR0uvbkxAX75jPXeSgU

1. Добавить сверху полоску 1 в 1 как на этом сайте - http://businessfm.spb.ru

2. Справа в сайдбаре сделать возможность редактирования баннеров, добавить 2 и 3.

Сделать возможность вставить html код в качестве баннера

3. Добавить горизонтальный баннер и возможность его управления.

На главной - перед блоком новостей

На внутренних страницах - после области контента

Также должна быть возможность вставить html код.

4. Добавить новый раздел "Новости" и добавить его в меню перед "Контакты"

Страница новости содержит название рубрики, подрубрики, список новостей.

Изображение обрезается под размера макета в случае загрузки большего размера.

Выводится 10 новостей, снизу пагинация.

На странице новости - выводятся последние новости из рубрики "Новости" и подрубрик.

Структура чпу - /news/subcategory/name-news

Макет - bfm_новости.psd

5. На главную страниц добавить блок новостей под выпуски.

Реализовать согласно макету - выводятся последние 8 новостей, снизу добавить кнопку "Смотреть все"

6. добавить блок шейра в соц.сети:

- страница списка передач (макет bfm_передачи)

- страницы парадачи конкретной (макет bfm_передача)

- на главной странице

Соц.сети: Вконтакте, Фейбук, Твитер, Одноклассники

7. Создать переход и страницу для конкретного выпуска передачи.

8. В разделе передачи реальзовать возможность через панель управления настраивать очередность вывода программ.

9. Выровнять стилями блоки элементов новостей и программ на главной странице.

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MODX
5 лет назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад