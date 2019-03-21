ModX доработка сайта

Здравствуйте. Отредактирoвал. Мне необходимо создать парсер нoмерoв olx.ua в разделе недвижим. Или купить уже готовый парсер. Цена-срок. Без бана олх.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - https://goo.gl/MjVw2W
Макеты - https://drive.google.com/drive/folders/1E5XiW76wYu2uGKR0uvbkxAX75jPXeSgU
1. Добавить сверху полоску 1 в 1 как на этом сайте - http://businessfm.spb.ru
2. Справа в сайдбаре сделать возможность редактирования баннеров, добавить 2 и 3.
Сделать возможность вставить html код в качестве баннера
3. Добавить горизонтальный баннер и возможность его управления.
На главной - перед блоком новостей
На внутренних страницах - после области контента
Также должна быть возможность вставить html код.
4. Добавить новый раздел "Новости" и добавить его в меню перед "Контакты"
Страница новости содержит название рубрики, подрубрики, список новостей.
Изображение обрезается под размера макета в случае загрузки большего размера.
Выводится 10 новостей, снизу пагинация.
На странице новости - выводятся последние новости из рубрики "Новости" и подрубрик.
Структура чпу - /news/subcategory/name-news
Макет - bfm_новости.psd
5. На главную страниц добавить блок новостей под выпуски.
Реализовать согласно макету - выводятся последние 8 новостей, снизу добавить кнопку "Смотреть все"
6. добавить блок шейра в соц.сети:
- страница списка передач (макет bfm_передачи)
- страницы парадачи конкретной (макет bfm_передача)
- на главной странице
Соц.сети: Вконтакте, Фейбук, Твитер, Одноклассники
7. Создать переход и страницу для конкретного выпуска передачи.
8. В разделе передачи реальзовать возможность через панель управления настраивать очередность вывода программ.
9. Выровнять стилями блоки элементов новостей и программ на главной странице.
От вас стоимость и сроки?
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