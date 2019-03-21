Парсер по расписанию

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо сделать парсер товаров.

https://www.tkmaxx.com/uk/en/ - отсюда парсить на сайт опенкарт (его еще нет).

Расписание - раз в сутки.

Сверка - то что есть при обновлении с тем, что есть у нас на сайте. Товары которых нет на доноре - отключать, которых нет у нас - допаршивать.

5 лет назад
Paquito
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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