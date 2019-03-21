Парсер по расписанию

Здравствуйте.

Необходимо сделать парсер товаров.

https://www.tkmaxx.com/uk/en/ - отсюда парсить на сайт опенкарт (его еще нет).

Расписание - раз в сутки.

Сверка - то что есть при обновлении с тем, что есть у нас на сайте. Товары которых нет на доноре - отключать, которых нет у нас - допаршивать.